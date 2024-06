Jorge Troiani, a sus 78 años, vive un gran momento. Sin embargo, estos últimos años no fueron fáciles para el reconocido actor, imitador, relator y humorista.

Es importante remarcar que por decisión propia se mudó a una residencia geriátrica. A partir de ese momento, su perspectiva sobre la vida dio un giro de 180 grados.

Es importante remarcar que Troiani decidió vivir con otras personas luego de haber superado una fuertísima depresión y dos fuertes caídas viviendo solo en su casa de Belgrano.

JORGE TROIANI HABLÓ DE SU PRESENTE EN LA RESIDENCIA GERIÁTRICA

El actor contó cómo es vivir en una residencia geriátrica.

“Estoy viviendo acá hace dos meses. Es que tengo que estar cerca de mi familia. Hasta hace un tiempo, estaba viviendo con una enfermera en mi casa en Belgrano, pero ahora mi sobrina me trajo hasta acá. Tengo más movilidad, más atención y ella no tiene que viajar tanto para realizar algunas cosas. La residencia queda en Remedios de Escalada (Lanús)”, contó en diálogo con Teleshow.

¿CÓMO ES UN DÍA EN LA RESIDENCIA EN LA QUE HABITA TROIANI?

Además, Jorge describió su día a día en el geriátrico.

“Me siento muy bien. Tengo una habitación para mí solo y escucho a los abuelos decir cosas muy emocionantes… Hago lo que quiero… No me acuesto muy tarde, me levanto alrededor de las 9 o 10 de la mañana y tengo preparado el desayuno. Tenemos algunas actividades, viene el psicólogo, hay una chica que canta y están los doctores que te visitan, están atentos a todo”, sumó, agradecido.

JORGE SIGUE TRABAJANDO EN EL TEATRO

Antes de cerrar, el actor contó de qué trata la obra teatral que protagoniza.

“Es extraordinario seguir trabajando con Noemí Alan, con Iván Russo, El Linyera, La Tota Santillán y un grupo de chicas muy agradables. La verdad que es muy bueno y me da una gran satisfacción espiritual laburar en el teatro y tener estos compañeros...”.

“La obra es una mezcla de todo. Tiene revista, humor y música, se llama Se armó la gorda y nos va muy bien. Ya tenemos todo vendido para las próximas presentaciones de junio”, sentenció.