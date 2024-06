Bendita comenzó triunfalmente su temporada 19 el lunes 27 de mayo, pero en medio de un reclamo constante de Beto Casella por la difusión del programa en YouTube, algo que afecta al ciclo enormemente ya que aparece en esa plataforma con varios días de delay.

Esta semana, Beto decidió no guardarse nada, y apuntó fuerte contra las autoridades de Canal 9 por bajarle el presupuesto a uno de los sectores que más le ayudan en la difusión y, de paso, le lanzó un palito a Mario Pergolini, flamante incorporación del grupo en la señal de noticias IP.

“El canal no tiene Twitter, no tiene Instagram, no salimos por YouTube. El cartel de IP es más grande que el de Canal 9″, dijo Beto Casella, y, casi inmediatamente, lanzó: “Pergolini tiene Twitter y nosotros no”, dando a entender que su problema tiene nombre y apellido.

QUÉ ES LO QUE AFECTA AL CANAL DE BENDITA EN YOUTUBE Y A LA DIFUSIÓN DEL CICLO

El problema puntual de Beto y su equipo es que se dejaron de subir casi en simultáneo con su emisión por TV los clips del programa, que colaboran con su visualización en otros países, en tanto que los programas completos tardan días en aparecer.

Ciudad pudo hablar con una fuente del programa que explicó que el programa no se sube inmediatamente por decisión de la señal de Palermo tras el despido del personal que se encargaba de esos menesteres. “Rajaron a toda la gente de redes”, explicó.

Ante la consulta sobre si no se puede “tercerizar” esa tarea a los encargados de las redes de la señal IP, la fuente explicó que “no, porque está desatendido” y señaló que el problema no tiene una solución inmediata.

