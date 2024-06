En confianza con sus seguidores, Nati Jota volvió a compartir a través de sus stories de Instagram un poema que escribió hace cuatro años para describir cómo es su vínculo con una persona muy especial.

“Nuestro vínculo es tan otro idioma que no puedo combinarlo ni interpretarlo en relación con lo que tiene que ver con el resto de mi vida”, expresó, a corazón abierto, en su red social.

“Nada tiene conexión con nada, hasta yo misma me siento otra en esos ratos... Esas noches, esos besos. Cuando te vas, unos días no sé bien quién ni qué soy. Después me acostumbro y lo que no entiendo es todo ese momento anterior con vos”, siguió, muy dulce.

¿CÓMO LLAMA NATI JOTA A LA PERSONA QUE LE GUSTA?

Antes de cerrar, Nati reveló cómo apoda a la persona que le gusta.

“Hasta que aparecés de vuelta, todo vuelve a tomar sentido y todo vuelve a perder sentido. Y así descubrí que sos (mi chico paréntesis)”, sentenció, con ternura.