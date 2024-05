Lola Latorre probó por primera vez los tradicionales pastelitos de membrillo y batata. Más de un usuario de X (Twitter) la criticó con fuerza y ella, cansada de que la insulten en redes, reaccionó con firmeza.

“¿Pero dónde mierda se crio la boluda esta que no sabe lo que es un pastelito? Sos la hija de los Latorre, no de la realeza inglesa, pedazo de crota”, le escribió un usuario. Comentario que hizo estallar a la hija de Yanina y Diego Latorre.

“Hoy me levanté con muchas ganas de responderle a Marian Herrera en este tuit hermoso que puso. Mientras debatimos, me voy a preparar porque como no soy hija de la realeza, tengo que ir a un programa de streaming en donde trabajo todos los días, y después a la facultad”, expresó Lola, mientras se maquillaba.

LOLA LATORRE PIDIÓ QUE DEJEN DE BARDEARLA POR SU CLASE SOCIAL

En este contexto, Lola explicó que sí conocía los pastelitos. “La verdad es que sabía perfectamente lo que era un pastelito, pero como no me gusta ni el membrillo ni la batata, nunca lo había probado”, aclaró.

Y fue a fondo: “A mí lo que realmente más me mata es que la gente busca cualquier excusa para criticarte... ‘Porque no probaste el pastelito, porque sos cheta...’ Chicos, dejen de bardearme por mi clase social. Realmente, supérenlo”.

Antes de cerrar, aclaró que no es ninguna “tonta”. “La gente piensa que soy una bol... por haber nacido donde nací, por haber nacido en una familia que tiene plata o que no, y me desmerecen todo lo que digo. Es tan fácil como no ver los videos que hago”, cerró remarcando que estudia Derecho en una de las “universidades más importantes del país”.