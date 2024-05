Rodrigo de Paul, futbolista del Atlético Madrid, armó las valijas y aterrizó en Argentina para visitar a sus hijos, Francesca y Bautista, fruto de su pasada relación con Camila Homs.

Ya instalado temporalmente en Buenos Aires, la expareja de Tini Stoessel, que vive en Madrid, aprovechó la estadía en su país para ir a la cancha a alentar al equipo del que es fanático.

El video de Rodrigo luciendo la camiseta de Racing, cantando y levantando los brazos desde el palco de la cancha de Lanús -ya que la de su club no pasó la inspección necesaria- se volvió viral en X (Twitter), donde los fanáticos del club destacaron el amor del futbolista de la Selección Argentina por la Academia.

REVELAN QUE RODRIGO DE PAUL TIENE NUEVA NOVIA Y YA OLVIDÓ A TINI STOESSEL

“Compartimos una situación que era inevitable, pero no soy cholula, (…) y hay contextos en los que no se da una foto”, contó AIlén Bechara sobre su falta de imágenes junto a la cantante; justo antes de que Nancy Duré asegurara que De Paul y Tini se ven “de tanto en tanto”.

“Que Tini y De Paul no, eso ya me lo confirmaron”, la contradijo Paula Varela. “Lo que sí (pasa es que), él ya está con alguien. No sé si la va a blanquear. Ella es española, están enganchados”, aseguró.

“Ahora, cuando sea la Copa América, tal vez… ya hay unos pasajes que están emitidos para parte de la familia y tal vez ahí podemos empezar a ver la cara y la blanquea”, adelantó la periodista sobre la posibilidad de ponerle un rostro al nuevo amor del volante de la Selección Argentina.