En Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), Facundo Ventura y Pochi de Gossipeame criticaron el look de Flor Vigna para los Premios Gardel y la fulminaron como cantante.

“Un horror el look de Flor Vigna, tiene zapatillas, parecía que se lo había hecho en su casa, que se había cortado un par de telas y se fue con eso”, dijo la gossipera.

Por su parte, el hijo de Luis Ventura comentó: “Tengo entendido que la mandaron a sentar atrás de todo, después se cambió adelante. No está mal que la hayan mandado atrás”.

Flor Vigna en los Premios Gardel.

“¿Por qué?”, repreguntó Yuyito González y el panelista contestó: “Porque musicalmente no hizo nada que se haya destacado, no tiene temas populares, baila bárbaro pero desde el lado musical no llega”.

FLOR VIGNA, SINCERA SOBRE EL MOMENTO QUE ESTÁ ATRAVESANDO

Flor Vigna fue sincera en una entrevista con el programa de Ángel de Brito sobre el momento que está atravesando tras la confirmación de la relación de Luciano y Griselda.

“Yo me encerraría en mi casa y no haría nada, pero la verdad es que no puedo hacer eso porque soy productora de un proyecto, todo mi equipo confía en mí”, dijo.

Flor Vigna habló con LAM.

Así, la actriz cerró, “Ahora me voy de viaje, quiero escapar un poco de la situación. Sé que todo es para mejor y que va a estar todo bien, pero necesito que pase este capítulo ya, no lo aguanto más”.

