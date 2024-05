A una semana que la filtración de unos tremendos audios hablando mal de Cristian Castro terminaran con el noviazgo, Mariela Sánchez rompió el silencio y se mostró dolida por el desenlace de la relación.

Todo comenzó cuando Carmen Barbieri le explicó a su panelista, Ricardo Canaletti, quién era Mariela, la invitada del día en Mañanísima, el programa que se transmite por eltrece: “La señorita salió con Cristian Castro y hubo un gran amor, pero no duró mucho. Lo volvieron a intentar y ahora está totalmente separada. Ella es cordobesa y una gran trabajadora”, lanzó la presentadora.

Mariela Sánchez y Cristian Castro se separaron para siempre.

Tras escucharla, la cordobesa la interrumpió con un picante comentario hacia el cantante: “Carmen, igual viendo cómo terminó la historia, Cristian no tenía un gran amor por mí. Un artista con un buen mánager, soluciona esta situación con los audios y pueden pararlo”.

“Yo tengo conversaciones de él, cosas fuertísimas, que no voy a mostrar”, continuó, dejando en claro que ella tiene un su poder material que podría perjudicar al artista si llegan a salir a la luz.

Y cerró, tajante: “Desde la historia con Cristian hasta acá, ningún medio tuvo un WhatsApp mío privado con él porque me parece que no. Lo que me hicieron a mí, me parece que no, meterse en la intimidad de alguien, no está bien”.

Mariela Sánchez: “Carmen, igual viendo cómo terminó la historia, Cristian no tenía un gran amor por mí. Un artista con un buen mánager, soluciona esta situación con los audios y pueden pararlo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARIELA SÁNCHEZ CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE CRISTIAN CASTRO TRAS LA FILTRACIÓN DE SUS AUDIOS

A pocas horas de que se confirmara la reconciliación de Cristian Castro con Mariela Sánchez, salieron a la luz fuertísimos audios en los que se la escucha a ella apuntar muy fuerte contra él, a quien tildó de violento.

Acto seguido, Mariela admitió que fue ella quien mandó esos audios y confirmó su separación definitiva de Cristian. “Él escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación, era insostenible”, aseguró en parte del descargo que hizo a través de sus stories de Instagram.

Además, se mostró arrepentida. “Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. En un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón, Cristian”, se lamentó, antes de también disculparse con la familia del cantante.