Si bien China Suárez está de novia con Lauty Gram, aunque prefieren no hablar públicamente de su relación, desde hace tiempo a ella se la vincula sentimentalmente con Marcos Ginocchio.

El rumor de romance entre la actriz y el campeón de Gran Hermano 2023 surgió cuando a él se lo vio cenando con ella y con su grupo más íntimo de seres queridos en su pasado cumpleaños.

Y volvió a tomar fuerza ahora que ella compartió a través de sus stories de Instagram una foto de él descansando, recostado en un sillón tras una tarde juntos.

¿QUÉ DIJO CHINA SUÁREZ SOBRE SU VÍNCULO CON MARCOS GINOCCHIO?

Para que no quedaran dudas, China aclaró cuál es su vínculo con Marcos.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es BUENO de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, sentenció, sin filtro.