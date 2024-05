Lourdes Sánchez, a pocos minutos de tomarse el avión para ir a su provincia natal, Corrientes, se dio cuenta de que se había olvidado el DNI -requisito para viajar- y, llorando, tuvo que llamar al Chato Prada para que fuera a socorrerla.

“Soy una boluda... Me olvidé el DNI y tengo que viajar a Corrientes. Estoy en aeroparque y la aplicación Mi Argentina no me anda”, expresó la bailarina, entre lágrimas, a través de sus stories de Instagram.

“Dicho sea de paso, qué aplicación de mierda que cuando tiene que andar, no te anda. Mi santo Pablito me está trayendo el pasaporte, soy una pelotud... ¿Cómo no me fijé antes?”, siguió, enojada consigo misma.

LOURDES SÁNCHEZ LE AGRADECIÓ AL CHATO PRADA POR SOCORRERLA

Antes de cerrar, Lourdes se fotografió con el DNI que, finalmente, le alcanzó su pareja.

“Gracias, mi amor”, le dedicó públicamente. ¡Puede pasar!