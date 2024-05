Damián Betular confirmó que se baja de Generación Dorada, el programa de streaming de OLGA que compartía junto a sus amigos Elizabeth “La Negra” Vernaci y Humberto Tortonese.

“Querida Negra y querido Humberto: desde el primer día en Generación Dorada, supe que esta aventura sería inolvidable. Negra, Negrita, mi amor, tu voz inconfundible y tu humor ácido que me saca carcajadas hasta en los días más grises, han sido el condimento especial de cada jornada”, expresó el chef, en su carta abierta.

“Y no se preocupen, que no me voy muy lejos, eh. Nada lejos”.

Y siguió, sensibilizado: “Humerto, Humbertito, tu ingenio y ese toque irreverente siempre logran que cada programa fuera una caja de sorpresas. Me han hecho sentir como en casa o como en un shelter. Los dejo con la tranquilidad de que Generación Dorada queda en buenas manos. Y no se preocupen, que no me voy muy lejos, eh. Nada lejos”, sentenció.

¿POR QUÉ DAMIÁN BETULAR SE BAJA DE GENERACIÓN DORADA?

En el perfil de Instagram del programa lo despidieron deslizando que su partida es temporal.

“Hasta pronto, Betu. Te esperamos en primavera”, le dedicaron al chef, que pronto comenzará a grabar Bake Off.

“Te esperamos en primavera”.

Lo que él reafirmó al final de su carta abierta: “Y quién sabe, quizás algún día de estos aparezca por ahí, disfrazado de algún personaje extraño, solo para recordarles que no pueden librarse de mí tan fácilmente. Gracias por todo, amigos, pero sé que esto no es un adiós, sino un ´nos vemos pronto´”.