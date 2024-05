Mientras en Argentina las temperaturas se vuelven cada vez más frías, Zaira Nara rememora en Instagram su último y caluroso viaje a Brasil, donde se animó a posar... ¡en topless!

La hermana de Wanda Nara posteó en su red social una secuencia de imágenes que la muestran sin corpiño y tapándose el busto con un abanico color madera.

Además, eligió unos exclusivos anteojos de sol de la marca Gucci, a la cual etiquetó, unos aros con forma de frutilla y unos collares de cadena dorada que le aportan luminosidad.

¿CÓMO ES LA MICROBIKINI DE ZAIRA NARA?

Si bien dejó de lado el corpiño, Zaira sí se puso la parte de abajo del traje de baño; negro, diminuto y ajustable en los laterales.

Zaira Nara reveló qué hizo Facundo Pieres para enamorarla

La historia de amor de Zaira Nara con Facundo Pieres estuvo signada por la polémica con Paula Chaves, pero además por cómo fueron los inicios de la relación, y la hermana menor de Wanda Nara reveló la actitud clave del polista para enamorarla.

“Tuvo mucha paciencia”, aseguró la conductora en una entrevista con Rumis. Y justificó: “Eso para mí fue muy importante porque necesito que estén recontra seguros”.

Zaira Nara y Facundo Pieres. Foto: RS Fotos

“A mí no me gusta el touch and go (N del R: toco y me voy). Nunca me gustó, ni cuando era chiquita, ni nada”.

“Yo necesito que realmente va a ser una relación para algo, sino prefiero estar sola. No es que cuando estoy soltera me divierte salir una noche. Si no me encanta prefiero quedarme en mi casa con mis hijos comiendo fideítos con queso y soy feliz”, continuó.

Zaira Nara impuso estilo. (Foto: Instagram/@zaira.nara).

Así fue que la determinación y las serias intenciones de Facundo Pieres derritieron a Zaira Nara: “No es que me divierte tener una cita porque me divierte chonguear. O me encanta, o estoy sola”.