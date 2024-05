Siempre cercano a sus fanáticos, Camilo Echeverry les relató todavía asustado cómo fue el tremendo accidente doméstico que sufrió su esposa, Evaluna Montaner, que transita su séptimo mes de gestación. ¿Qué pasó? Se cayó de una hamaca.

“Estoy en una reunión, cuando de repente oigo un golpe sordo. Volteo, no está mi esposa y no está mi hija, luego de ese silencio suena mi hija llorando. Voy corriendo, me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso, con Índigo en los brazos y la panza de este tamaño”, admitió durante una entrevista para un podcast.

“Estaba mi esposa en el piso, con Índigo en los brazos y la panza de este tamaño”.

Antes de cerrar, remarcó que si bien su esposa se encuentra en perfecto estado de salud, en ese momento se asustó. “Yo la vi toda oscura, porque esos son los momenticos pendejos pero que pueden ser una cosa que uno dice: ‘¡Dios santísimo!’. Y tú no quieres que tu esposa embarazada se caiga de una hamaca”, cerró, sincero. ¡Solo un susto!

CÓMO SE LLAMARÁ EL SEGUNDO HIJO DE EVALUNA MONTANER Y CAMILO ECHEVERRY

Amaranto es entonces el nombre elegido por la pareja para su segundo bebé.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos de que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando”, escribió Evaluna al pie del posteo en Instagram

“Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente, los Echeverri-Reglero somos CUATRO”.

Y siguió: “Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente, los Echeverri-Reglero somos CUATRO”.