Una vez que Cinthia Fernández resolvió su último conflicto judicial con Matías Defederico, el padre de Bella, Charis y Francesca se mostró enamoradísimo de su pareja, que resultó ser una examiga de la actriz y mami del colegio de sus hijas.

“Eso hace es de rato”, admitió en una nota con Socios del Espectáculo, sobre el romance que había revelado hace cuatro años.

Ahí se escandalizó entre risas resignadas: “Nuestras hijas eran íntimas, ella venía a mi casa, tomaba mate”.

“De hecho, un día buscamos la alianza de ella y resulta que era porque ellos habían estado juntos. Y yo buscando la alianza de ella, pues estaba en ese momento separándose, qué sé yo”, recordó picante

“A mí no me interesa la vida de ella. Actuó mal, pero no porque esté con él. O sea, el problema es el paquete y el combo lo tiene ella. Yo feliz, imagínate. No, no es ese el tema”, ironizó.

POR QUÉ CINTHIA FERNÁNDEZ SE ENOJÓ CON LA NOVIA DE MATÍAS DEFEDERICO

“El tema son las distintas actitudes que tomaron en explicarle a los chicos. Bueno, si tenés una relación con otra persona, pero me importa re poco, no es que me duele. A mí me duele, o sea, yo tengo...”, enfatizó.

Entonces, aclaró: “A mí me rompen que no se sientan a explicarle a los chicos cuando ellos son amiguitos en el colegio, ¿entendés?”.

“A mí, tipo, me dijo, no, yo dormí con esto. Se metió a la cama con mi hija y al otro día, tipo, las nenas, yo dormí con tu mamá. O sea, tenés que explicarle a los pibes, ¿entendés? Esa era mi mayor molestia”, continuó.

Al final, Cinthia Fernández ninguneó a la pareja de Matías Defederico: “Después sí, ella se portó mal... me chu un hue”.