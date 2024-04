Si bien se mostraron muy felices días atrás, los rumores sobre una posible crisis entre María Becerra y J Rei no tardaron en llegar desde que los jóvenes borraron todas sus fotos juntos en las redes.

Sin embargo, alertada por la viralización de esta noticia, la cantante decidió recurrir a las redes y lanzar un contundente posteo: “Qué giladas que hablan, Dios mío jajajaja”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) dando a entender que no se separó de su pareja.

Minutos más tarde, también hizo un descargo en Instagram Stories con la captura de una videollamada con el joven: “Te amo, mi amor. Estoy feliz de estar a tu lado, de que seamos compañeros de vida. Nuestro amor es real y leal. Tenemos una relación sana basada en el respeto. No se crean todas lascosas que leen”, anunció. Y añadió: “Y le mando mucho amor a esa gente vacía que no tiene más que hacer con sus tristes vidas que inventar historias falsas para lastimar al resto”.

Por su parte, J Rei también dijo lo suyo: “@mariabecerra te amo por siempre. Te amo, bubu, juntos o a la distancia, con el mismo amor y luz que siempre hay en nuestros corazones. Le cuento a la gente que archivé todas mis publicaciones porque viene algo musical muy importante para mí, y no tiene que ver con nuestra vida personal. No nos interesa jugar a la parejita, nuestro amor es puro, una familia de verdad. Apuntamos a estar juntos de por vida y lo construimos y cuidamos de tal manera. Micho amor y bendiciones”.

En julio pasado, la artista se habían mostrado muy feliz al anunciar que se comprometieron: “Me dijo que sí, comprometidos. ¡Te amo tanto, mi amor!”, comenzó diciendo, dando a entender que fue ella quien le hizo la propuesta a su novio.

“Me estalla el corazón de felicidad. No paro de llorar, Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”, agregó, visiblemente movilizada por esta nueva etapa que emprenderá con el hombre que conquistó su corazón después de separarse de Rusherking.

Por su parte, el músico también dijo unas dulces palabras para su futura esposa: “La vida se trata de tomar buenas decisiones y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé”, remarcó. Y cerró, muy conmovido: “No hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días, María. ¿Quiénes se comprometieron?”.

ASÍ HABLABA J REI DE SU RELACIÓN CON MARÍA BECERRA

A seis meses de haber anunciado que se comprometieron, J Rei visitó Noche al Dente (el programa que conduce Fer Dente por América) y habló a fondo de su historia de amor con María Becerra.

“Yo soy una persona muy transparente en cuanto a la vida. Por más de que yo sea un artista, sigo siendo el mismo. Si me cruzás por la calle, en el barrio, soy el mismo. Para mí es muy importante el amor en cualquier versión, ya sea una pareja, un amigo o un familiar. Siempre fui así”, comenzó diciendo el cantante.

“Después de que pasó lo de la música, todo eso te invita, quieras o no, a pasar menos tiempo con tu gente porque te tenés que ir de viaje. Pero siempre que puedo, entrego todo”, agregó, muy profundo.

En canto a sus sentimientos por María, remarcó: “Es increíble. Siento que cuando estás con el corazón en paz y estás bien en cualquier momento de la vida con esa persona, es ahí. Yo salgo de mi casa y estoy feliz; y vuelvo a mi casa y estoy feliz; si estamos lejos, estamos felices y si estamos cerca, también”.

“Literalmente, dejamos la videollamada prendida toda la noche cuando nos vamos de viaje. Dejamos el celu en la mesita de luz y con el velador prendido. Yo siento que soy una persona muy sensible, muy emocional. Quizá la gente que no me conoce y me ve por redes sociales no conozca esa parte de mí”, cerró J Rei, muy enamorado.