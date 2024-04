El miércoles 24 de abril, Georgina Barbarossa sorprendió a la audiencia al salir al aire en su programa de Telefe sin una pincelada de maquillaje y sin anteojos de sol, como sí hizo la semana pasada por tener conjuntivitis.

Sincera, la conductora de A la Barbarossa explicó el motivo: “No tengo conjuntivitis, pero no me maquillé hoy los ojos porque me voy a hacer un estudio”.

“Porque primero tuve conjuntivitis en un ojo, después en el otro, y ya estoy un poco podrida. Entonces no me maquillaron”, argumentó Georgina, luciendo su cara totalmente al natural. Y bromeó: “Salgo así, monstrua, o casi siempre con anteojos”.

Al día siguiente y tras realizarse el control oftalmológico, Barbarossa volvió a pasar por maquillaje y peinado para hacer su programa lookeada como cada día que la salud se lo permite.

LAS BROMAS A GEORGINA BARBAROSSA POR HACER SU PROGRAMA CON LENTES DE SOL

“Muy buenos días, tengo conjuntivitis, le mando un beso grande a mi doctor”, dijo Georgina, dos semanas atrás, saliendo al aire en A la Barbarossa con lentes de sol.

Acto seguido, sus panelistas no tardaron en chicanearla y compararla con Yiya Murano, la envenenadora de envenenadora de Montserrat.

“Sí, soy Yiya Murano y estoy de verde también como ella en la foto”, comentó entre risas sobre su parecido a la asesina en serie que fue acusada en 1979 en Argentina por al menos tres homicidios y estafas.