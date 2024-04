Jimena Barón se incorporó a la mesa de Olga este lunes 22 de abril en el programa conducido por Migue Granados, Soñé que volaba.

A los dos días de su debut, la cantante y actriz debió atravesar un gran desafío: el de superar toda una emisión especial dedicada a la icónica banda del rock nacional, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Al inicio del programa, Jimena fue sincera y aclaró que ella no conocía mucho de la banda. Hasta le mandó un saludo a su colega musical, Emilia Mernes.

“¡Aguante Emilia!”, lanzó en medio de la mesa que compartía con eruditos, músicos del rock e integrantes de la banda del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Esto provocó la reacción de los fanáticos de la histórica y popular banda de rock nacional fundada en la década del 80 en nuestro país, que no tardaron en manifestarse tanto en el foro de la transmisión por Youtube como en Twitter, que más tarde se llenó de memes sobre el tema.

Por: Estefania Lisi

Por: Estefania Lisi

JIMENA BARÓN REACCIONÓ CONTUNDENTE TRAS RECIBIR CRÍTICAS POR SU PARTICIPACIÓN EN OLGA

Jimena se volvió tendencia rápidamente por sus comentarios y, más avanzado el programa, decidió alzar su voz para actuar en defensa propia: “Para que no digan que no laburo, si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo”.

“¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo”.

Y agregó: “No va a pasar, estoy acá con todo mi respeto aprendiendo cosas y escuchando canciones con unas versiones hermosas, con el chelo”.