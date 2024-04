En momentos en que Juliana Scaglione está asimilando el diagnóstico de leucemia en estadio 1, su noviazgo con Mauro D’Alessio se volvió un factor determinante para bien y para mal dentro de Gran Hermano 2023.

“Furia está manteniendo relaciones íntimas con Mauro”, apunto Eugenia Schlatter, tras ver cómo la pareja se abrazaba en la cama antes de que la personal trainer recibiera el diagnóstico médico.

Entonces, la panelista de Entrometidos en la Tarde (NET TV) hizo hincapié en que “toda la casa está sucia” mientras que la participante padece una anemia fuerte.

Juliana Furia Scaglione y Mauro D'Alessio.

“Suponte que vos sos limpia, pero el chico capaz no se limpia bien… Se puede contagiar algo ahí también”, enfatizó con justa razón, dado que Juliana sufrió una severa infección urinaria.

Al final, la periodista sumó a Arturito, la mascota del reality, como agravante de lo que podrían encontrar Furia y Mauro entre sus sábanas: “Encima con los pelos del perro ahí…”.

Eugenia Schlatter.

LOS CUIDADOS QUE DEBERÍA TENER FURIA DENTRO DE GRAN HERMANO

Más allá de que los médicos le hayan dado el apto a Furia para que regrese a Gran Hermano, Carlos Monti planteó algunas cuestiones que deberían suceder para cuidar a Juliana Scaglione.

“Debería erradicar el cigarrillo, no fumar menos. Pero bueno, ella dice que los médicos le dijeron que ‘tenés que fumar menos’, y va a fumar menos”.

Carlos Monti.

“Creo que debería tener otro tipo de alimentación, que no es la alimentación que están teniendo dentro de la casa. Pero bueno, eso ya es una cuestión de ella, es una cuestión del programa, y es una cuestión en la cual yo no me voy a meter”.

Por supuesto, Carlos Monti hizo foco en la cuestión de la limpieza dentro de la casa de Gran Hermano 2023 “porque es espantoso”.