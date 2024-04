Además de su silla asegurada en el panel de LAM, Yanina Latorre incursiona a diario en la conducción radial en El obervador, donde comparte estudio con su marido, Diego Latorre, y en ocasiones con el hijo de ambos, Dieguito.

Diego acompaña a su esposa con intervenciones sobre el ámbito deportivo, y en general escucha cuando los demás exponen sobre sus especialidades, pero en esta ocasión reveló que detesta Gran Hermano y así Yanina lo agarró in fraganti al aire.

Yanina Latorre y Diego Latorre: “Lo convencí” (Foto: Instagram / yanilatorre)

Todo comenzó cuando el periodista Martín Fernández Cruz comentaba la gala de eliminación del domingo del reality de Telefe, hasta que Yanina descubrió que tanto Diego como Dieguito estaban en cualquier cosa menos escuchando.

QUÉ ESTABA HACIENDO DIEGO LATORRE CUANDO YANINA LO AGARRÓ IN FREGANTI AL AIRE

“¿De qué se están quejando Diego y Dieguito?”, notó la conductora al ver que ambos hablaban entre ellos. “Estamos viendo un partido acá”, admitió el exfutbolista, generando un pequeño escándalo en el estudio.

“¿Ustedes vienen a ver un partido de fútbol?”, preguntó ella, como queriendo despejar cualquier duda, sobre lo que estaban haciendo en su ciclo. “Mientras ustedes hablan de Gran Hermano, que a mí me aburre muchísimo”, se defendió él, a lo que ella le replicó en determinado momento “¿Y qué venís a hacer acá?”, sin especificar si la tarea está remunerada o no.

“No quiero hablar de Gran Hermano. No me interesa. ¿Todos los temas que están acá me tienen que interesar a mí?”, se quejó Diego Latorre, y, como para dejar en claro su postura, agregó: “No me interesa ni quiero que me interese”.

