Desde que celebró su cumpleaños de manera multitudinaria, Yanina Latorre anunció que está preparando la renovación de votos con Diego Latorre, aunque a la hija de ambos, Lola, la idea le espanta, o menor dicho “le da cringe”.

En una entrevista con LAM, Lola se manifestó totalmente en contra de la idea de que sus padres confirmen sus votos matrimoniales tras 30 años en pareja, y como argumento dejó un sincericidio que hizo sonrojar a la propia Yanina.

Yanina Latorre y su esposo Diego / Foto Instagram

“Me da un cringe el matrimonio este que quieren hacer. Yo le dije a mi mamá que no voy, que si quieren hacer una fiesta por el aniversario, bueno. Pero si quieren renovar votos, a mí todo eso me da un cringe total, así que no lo hagan”, pidió la joven.

“¡Chicos, dale, no cog… más, bol…. ¿Qué están diciendo?”, agregó Lola, mientras la cámara enfocaba la reacción de su mamá en el estudio de LAM. “Me enteré en casa. No ha sido una conversación como ‘Che, nos vamos a volver a casar’, pero le dije a mamá ‘No lo hagas’”, recordó la joven, que contó que la panelista quiere que el perro le lleve los anillos.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA “REBELDÍA” DE SU HIJA LOLA RESPECTO A SU RENOVACIÓN DE VOTOS CON DIEGO

“Tu papá no quiere saber nada del casamiento”, le señaló el cronista, a lo que Lola respondió que “lo banca”. “Si es una fiesta para celebrar la cantidad de años juntos, me parece buenísimo, los re felicito, los adoro y los amo. Pero si quieren casarse de nuevo, no los banco”, sentenció.

“Yo no voy a ir, no voy a asistir. Me parece un horror. Es todo lo que mamá en algún momento criticó de la ‘con… seca’. Ya está, ya te casaste una vez, querida. Hacete otra fiesta, ¿entendés?”, cerró Lola, pero todavía faltaba la opinión de su madre.

Lola Latorre / Foto Instagram

“Amo que diga mi hija que no coj... ¿Cómo sabe?”, se preguntó Yanina entre risas. “Igual te comunico, Lolita, te la vas a perder la fiesta porque no solo voy a renovar votos, va a estar el perro con los anillos, voy a poner un techito con muchos voladitos -bien de con… seca- y llamé a un rabino”, explicó Yanina.

“Y van a estar vos y Dieguito, y los dos van a decir unas palabras a lo con… seca y le van a desear a mamá y a papá muchas felicidades. Así que, Lolita, te espero. Si no, fumate un porro y venís igual”, cerró la panelista.

