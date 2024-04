A tres semanas de debutar con el musical Legalmente rubia, Luarita Fernández fue a Intrusos para hablar del espectáculo y un brutal sincericidio sobre Karina Iavícoli la llevó a protagonizar un picante momento.

La artista le dijo sin filtros a la panelista que le daba miedo, cuando comenzó a formularle una pregunta sobre el comienzo de su carrera. Indignada, Iavícoli se defendió y Josefina Pouso metió púa, con humor.

LA REACCIÓN DE KARINA IAVÍCOLI CUANDO LAURITA FERNÁNDEZ LE DIJO QUE LE DA MIEDO

Karina Iavícoli: -Laurita, yo me acuerdo una vez, no sé qué teatro era sobre la calle Corrientes...

Laurita Fernández: -Ay, Karina, me das miedo. Te juro...

Karina Iavícoli: -¿Por qué te doy miedo?

Laurita Fernández: -A ver. ¿Qué? No sé.

Josefina Pouso: -Tiene razón

Karina Iavícoli: -No, chicos, no me hagan esa fama porque yo soy profesional y siempre te tiro buena onda. Ahora...

Josefina Pouso: -Ahora vas a ver...