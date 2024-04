La versión de que Floppy Tesouro estaría iniciando un romance con Jakob von Plessen, el padre de los dos hijos de Zaira Nara, surgió de boca de Matilda Blanco tras verlos juntos en un boliche top, pero la actriz lo negó enfática.

“Lo dijo alguien desinformado, no entiendo el por qué. Obviamente sí, lo conozco, sí estuve charlando en Tequila. No voy a negarlo porque es una realidad”, aseguró a Socios del Espectáculo.

Luego, la exesposa de Rodrigo Fernández Prieto enfatizó: “Estábamos en un evento, terminó el evento. Yo me quedé en un lugar que soy habitué con mis amigas y mis amigos. Pero de charlar a todo lo que se dijo hay un abismo”.

“Si con cada hombre que yo me pongo a charlar van a decir que estoy. Y estamos en problemas porque la verdad que nada, uno charla”, protestó Florencia Tesouro.

FLOPPY TESOURO DESMINTIÓ HABERSE CHAPADO AL EX DE ZAIRA NARA

Como Matilda Blanco había afirmado que vio a Floppy Tesouro besarse con Jakob von Plessen, la modelo se puso firme: “No, hubo nada, no hubo nada”.

Jakob von Plessen.

“O sea, charlamos, charlamos como cualquier persona normal que se conoce y se saluda. Del saludo comenzó una charla amena, pero de ahí a otra cosa. Este no es el caso porque no pasó nada, sino... A ver, no le debo nada a nadie”, se plantó.

En ese punto, blanqueó: “A mí lo que más me gusta en la vida es estar en pareja. Me parece que está buenísimo, pero no es mi caso actual. Entonces no me voy a hacer cargo de algo que no”.

Al final, Floppy Tesouro fue tajante con Zaira Nara, la ex de Jakob von Plessen: “No somos amigas, pero cada vez que nos cruzamos, nos vimos hace poco en Ibiza, nos vemos en eventos, compartimos muchas marcas. Tengo la mejor, porque la verdad es que es una divina. Pero no soy una amiga como para estar en este momento llamándonos y explicándonos algo que no sucedió”.