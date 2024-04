Desde que Zaira Nara y Facundo “Polito” Pieres blanquearon su relación amorosa, se muestran muy cariñosos, especialmente, en Instagram. Contentos por cómo avanza su fuerte relación, hicieron eco de un romántico posteo que los tiene como protagonistas.

La pareja salió a pasear al aire libre durante el fin de semana. Y compartió un momento muy especial del paseo con sus seguidores. En el clip que ella posteó en la red social, se puede ver sus sombras en el asfalto de la ciudad.

El video muestra sus siluetas caminando de la mano hasta que, de repente, frenan y él le da a ella un beso en la mejilla.

El video muestra sus siluetas caminando de la mano hasta que, de repente, frenan y él le da a ella un beso en la mejilla. Además, la modelo acompañó el posteo con una romántica canción de Armando Trovajoli, L’amore dice Ciao. ¡Están a full!

LA PÍCARA RESPUESTA DE ZAIRA NARA ANTE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A SER MAMÁ

Consultada por su presente amorosos con el polista, Zaira le dijo al notero de Socios del Espectáculo: “Estoy muy bien, muy tranquila. Es una relación que me deja tranquila, en paz. Estoy bien”.

Acto seguido el cronista de eltrece le preguntó: “Ya sos mamá, ¿pero tenés deseos de maternar?”.

Con mucha picardía, Nara contestó: “¡A los míos! Maternar a los que ya tengo”.

Luego, la modelo justificó su respuesta: “No, no. Tengo grandes proyectos laborales que me ocupan mucho tiempo. Mi prioridad son mis hijos y me pasa esto que digo ‘menos mal que el más chiquito tiene 4 y puedo volver a hacer lo que me apasiona’, porque además de ser madre es emprender”.