Si bien cada uno rehizo su vida, muchos todavía siguen preguntándose acerca de los motivos que llevaron a Gianinna Maradona y Kun Agüero a separarse. La pareja, que en 2009 recibió a su hijo, Benjamín Agüero, en 2012 atravesó una fuerte crisis que desencadenó en una ruptura definitiva.

Dicen que la separación estuvo signada por desacuerdos y especialmente tensiones familiares. Según Paparazzi, cuando Verónica Ojeda quedó embarazada, Gianinna le habría dado la espalda mientras Kun habría bancado la relación de Diego Maradona con la madre de su hijo, Dieguito.

La pareja, que en 2009 recibió a su hijo, Benjamín Agüero, en 2012 atravesó una fuerte crisis que desencadenó en una ruptura definitiva.

Otra versión indica que al Kun no le habría gustado que Gianinna supuestamente dejara a Benjamín al cuidado de una niñera mientras ella salía con amigas y él estaba fuera por compromisos laborales. Además, ella nunca se habría llevado bien con la familia de él. Como si esto no fuera suficiente, ella no se habría adaptado a Inglaterra, país al que se mudó para acompañarlo en su carrera futbolística, lo que potenció todavía más la tensión entre ambos.

Ya separados, él se quedó en Inglaterra jugando para el Manchester City, mientras ella regresó a Argentina con su hijo, donde se instalaron definitivamente.

POR QUÉ LA HIJA DEL KUN AGÜERO Y SOFÍA CALZETTI PODRÍA LLAMARSE OLIVIA

Calzetti explicó la elección del nombre que podría variar de acá a septiembre, mes en el que su niña llegará al mundo.

“Queríamos nena sí o sí… Olivia es un nombre que a mí me gustó. Creo que es un nombre internacional, en todo el mundo es el mismo, y nosotros por ahí tenemos planes de vivir en Miami”, dijo la influencer.

“Creo que es un nombre internacional, en todo el mundo es el mismo, y nosotros por ahí tenemos planes de vivir en Miami”.

Y agregó: “Había otros nombres dando vuelta, pero eran muy de acá, y decíamos ‘no sé si la van a poder nombrar en la lista del colegio’”.