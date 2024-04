La postura de Germán Paoloski respecto de Furia fue casi tan vehemente como contra Gran Hermano 2023 en sí mismo, y el conductor del Noticiero de la Gente lo dejó muy en claro cuando le tocó opinar sobre el reality de Telefe.

“Si lo hacen mis compañeros, lo hago yo también. Me pidieron que venga a hacer esto. No estoy de acuerdo. Lo voy a hacer”, arrancó.

“No me interesa quién gane Gran Hermano. No tengo un candidato ni candidata. Realmente me importa poco. Lo único que deseo sí es que no lo gane Furia”, continuó.

Germán Paoloski.

Entonces, se explayó: “No me parece un buen ejemplo. No me gusta como jugadora. Grita todo el tiempo. Se enoja demasiado. Maltrata a la gente, muchas veces sin razón. Puede tener razón en alguna oportunidad, pero la razón no te da la validez de hacer lo que hace”.

“No me interesa quién gane Gran Hermano. No tengo un candidato ni candidata. Realmente me importa poco. Lo único que deseo sí es que no lo gane Furia”.

“Como ejemplo, no me gusta. Tiene un montón de seguidores y seguidoras que no entiendo qué le ven. A mí no me gusta para nada. Así que ojalá que esta chica no gane el programa. Después puede ganar cualquiera”, cerró Germán Paoloski contra Furia.

EL GESTO DE GERMÁN PAOLOSKI CON EL FANDOM DE FURIA

“Y le quiero agradecer al fandom de Furia que me mandó una tacita”, bromeó.

Acto seguido, Paoloski concluyó: “No tengo nada personal con ella. No me gusta, no me gusta lo que veo. ¿Ella juega? ¡A mí no me gusta”.