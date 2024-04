Emiliano Pinson habló en los medios acerca de su problema de salud, por el que deberá hacer un cambio rotundo en su vida y abandonar su puesto de trabajo en la radio.

“Es mi último programa aquí a la mañana. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y me dijeron que no me dieron bien”, dijo en la FM DSports Radio 103.1.

Entonces, continuó: “Quiero ser específico con lo que tengo, tengo un Parkinson atípico con disontomía, me dijeron que no se conoce muy bien”

“No está muy bien estudiado porque justamente varía en su desarrollo. El Parkinson rígido, el del temblor, el común digamos, ya está estudiado”, explicó.

“Mi problema es en el cerebelo y el cerebelo no es operable”.

“Y tienen una conducta muy parecida durante tantos años. Después o estás más rígido o menos pero tembloroso igual, es operable porque se encuentra en el hipotálamo, en el cerebro”, agregó.

Así, desarrolló: “Mi problema es en el cerebelo y el cerebelo no es operable, no se puede llegar hasta allá. Mi problema, que es una atrofia sistémica, es que mis músculos de todo el cuerpo se van atrofiando”.

EMILIANO PINSÓ EXPLICÓ CÓMO SU ENFERMEDAD LO AFECTÓ PROFUNDAMENTE EN SU VIDA DIARIA

Emiliano Pinsón explicó a la prensa los problemas que le causan su enfermedad: “No es ELA, no es que se ponen duros, es como que se van atrofiando de la rigidez”.

“En la generalidad, quienes tienen una enfermedad terminan en silla de ruedas y con problemas al hablar. No sé si ese va a ser mi final, espero que no, pero puede pasar”, dijo en la radio.

El periodista deportivo contó qué le dijeron sus médico: “Tengo que hacer una vida tranquila, levantarme pero dormir dormir bien, 7, 8 horas, comer bien”.

“Y hacer ejercicios, así que no me queda mucha chance que dejar el programa porque también tengo que tomar la medicación”, explicó Emiliano, mientras sus compañeros y amigos rompían en llanto, devastados por esta noticia.