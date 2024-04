Laura Tuny presenta “Darlo Todo”, su nueva música, de la mano del multi premiado Yadam González (ganador del Grammy), también productor de Diego Torres.

La canción Darlo Todo, primer sencillo de este nuevo proyecto, es una declaración de amor y el deseo de que ese amor perdure en el tiempo.

Fusionando el pop con sonidos tropicales, Laura nos trae un ritmo muy sabroso para bailar, para sentir y para compartir.

ASÍ ESTÁ HOY LAURA TUNY

Laura Tuny

Laura Tuny

Laura Tuny

Laura Tuny

MIRA EL VIDEO DE “DARLO TODO” DE LAURA TUNY

QUÉ DIJO LAURA TUNY DE SU REGRESO A LA MÚSICA

-¿Cómo ha sido el proceso de composición de “Darlo Todo”? ¿Participaste en la escritura de la letra o la música?

-El tema Darlo todo lo compuse, música y letra, con mi productor Yadam Gonzalez, que vive en Miami. Fue un proceso muy interesante que nunca habia experimentado. Todo un desafío para mi eso de escribir una canción con alguien a la distancia. Pero le tenía plena confianza además de admirar su trabajo. Sabia que era la persona indicada. Yo enviaba la letra, él me hacia su devolución. Enviaba la música, me reenviaba sus ideas. Fue un ida y vuelta que hizo que la canción se enriqueciera un montón.

-¿Qué papel desempeña la música en tu vida personal? ¿Cómo te ayuda a expresarte y conectarte con los demás?

-La música siempre me acompañó en todas las etapas de mi vida. Muchas canciones me traen recuerdos de momentos significativos, buenos y malos. En mi vida cotidiana, me gusta escuchar el silencio exterior porque me ayuda a pensar, a crear y darle forma a toda esas palabras y sonidos que viven en mi. Expresarme a traves de la música me trae una sensación de libertad increible, poder lograr que el que escucha se conecte con tus emociones y con las suyas propias es alucinante. Mi frase de cabecera siempre fue “Si tenés algo para decir, escribilo en una canción”

-¿Tienes alguna influencia musical o artística particular que haya inspirado tu estilo?

-Una va encontrando su estilo cuando va andando el camino. En mis comienzos, el gusto por los ritmos latinoamericanos lo despertó Gloria Estefan con su música. Hoy en día, los sonidos tropicales se apoderaron cada vez más de mi Pop y me siento inspirada por artistas como Olga Tañon, Fonseca, Carlos Vives, Marc Anthony.

-¿Cómo ha sido la recepción de “Darlo Todo” por parte de tus seguidores y fans?

-La recepción ha sido hermosa. Después de algunos años alejada de la música porque fui mamá, volver al ruedo y ver que la gente disfruta mi música, la baila, la dedica, elogia la letra, la comparte, la hace suya, para mí es un gran logro. ¡Ahora voy por más! Quiero que la escuche el mundo entero.

SOBRE LAURA TUNY

Laura Tuny es una artista multifacética que inició su carrera profesional con tan sólo seis años cuando integró el coro ‘Cantaniño’. De este proyecto se desprendió el grupo “Agüita Clara”, versión infantil de “ABBA”.

Posteriormente, Laura interpretó el personaje de Etelvina en ‘Señorita Maestra’, (telenovela) uno de los ciclos más recordados y exitosos de la televisión argentina.

Continuó su carrera como actriz en programas de televisión como “El camionero y la dama”, “Clave de sol”, “Los otros y nosotros”, “El Palacio de la Risa”, “Alta Comedia”, “Los Benvenutto”, “Inconquistable corazón”, “Poné a Francella”, “El Sodero de mi Vida” y otros.

Su pasión por la música hizo que comenzara a escribir canciones. En 2004 lanzó su álbum debut, “Mi Sello En Tu Piel”. Una adictiva fusión de ritmos latinos y Hip Hop, con temas de su autoría, mostrando el sentir y pensar de una mujer fuerte e independiente. Luego lo lanzó en México y participó de los masivos festivales de radio EXA en las ciudades más importantes de ese país, junto a artistas como Camila, Diego Boneta, Reik, Moderato y Paty Cantú.

Abriendo una nueva etapa en su carrera musical, en 2008, Laura Tuny presentó “MI CAUSA”. Un segundo álbum de carácter optimista y positivo, el cual contiene el exitoso tema “La vida llega” que fue cortina del programa de TV “Quinceañeras” de Canal 13.

Como compositora, escribió e interpretó la canción de la película americana “Golden Winter” Y el tema infantil “Hiporopopó” de “canciones de la granja”.

Filmó como actriz en Hollywood su primera película en inglés: “Age Of Dinosaurs” y “Tu momento”, un tema suyo, formó parte del film “Sharknado 3″.

En 2016 lanzó su tercer disco: “LO NUESTRO”, 10 canciones de contagiosos ritmos como la cumbia y el merengue mezclados con el Pop.

Se presentó en el Tayrona Music Fest en Santa Marta (Colombia) y también en diferentes lugares de Argentina.

En 2024, Laura lanza “Darlo Todo”.