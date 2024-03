Romina Uhrig, Thiago Medina, Daniela Celis, Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo. Los participantes de Gran Hermano 2022 coparon la casa en las últimas semanas, y la producción buscó incansablemente la presencia de Marcos Ginocchio en el día en que se cumple un año de su victoria.

Sin embargo, en la gala de nominaciones solo se pudo ver a Marcos en un video que preparó la producción para conmemorar su victoria, y poco antes Ángel de Brito explicó por qué el ahora modelo no estará ni en esta ocasión ni en ninguna que se presente a futuro, mientras él subía una story al respecto.

Pese a los rumores que el canal de las pelotas hizo correr a través de Laura Ubfal en las últimas horas a raíz de una reunión que mantuvieron las partes y en la que “estaba todo encaminado”, lo cierto es que el regreso no se produjo y en LAM contaron por qué.

POR QUÉ MARCOS GINOCCHIO NO VOLVIÓ NI VOLVERÁ A GRAN HERMANO

“¿Qué va a hacer Marcos en la casa de Gran Hermano? ¿Va a ir a cenar con Cata? ¿Va a ir al debate? ¿Va a ir a saludar a del Moro? No va a hacer absolutamente nada. No va a estar en Gran Hermano. Lo quieren meter como sea, pero Marcos dijo que no”, afirmó Ángel.

“Marcos no tiene ningún tipo de problema con Telefe, de hecho tienen muy buena relación, pero no quiere entrar a Gran Hermano. No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa. Todo maravilloso, pero no. A futuro, si tiene ganas de entrar, capaz que vuelva, pero por ahora no. Creo que es vivo y ven como entraN los demás y él no quiere”, explicó, dando a entender que los regresos de sus excompañeros no fueron tan exitosos como se esperaba, una tendencia que confirmó Alfa con su renuncia este miércoles.

El mensaje de Marcos Ginocchio a un año de ganar Gran Hermano (Foto: Instagram @marcosginocchio) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Qué personalidad que tiene este chico”, se sorprendió Nazarena Vélez mientras la producción mostraba el mensaje de Marcos en las redes sociales. “Le dicen planta pero se planta”, afirmó De Brito, y agregó: “Tiene otro estilo de vida que, por ahí, mucho no lo comprenden”.

