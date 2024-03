A casi dos meses de dar a luz a sus gemelas, Daniela Celis habló sin filtros de la abstinencia sexual con Thiago Medina y de los intentos de intimar que resultaron fallidos.

Aprovechando que Rosina Beltrán, la reciente eliminada de Gran Hermano 2023, estaba como invitada en Fuera de Joda el streaming de Telefe, Daniela le sacó íntimas declaraciones a la uruguaya sobre su vida sexual.

DANIELA CELIS HABLÓ DE SEXO CON LA TORA Y ROSINA DE GRAN HERMANO

La Tora: -Dani, ahora estás muy fértil.

Rosina: -¡Lo que va a ser ese encuentro! ¡Oh, my God (ay, mi dios)!

Daniela: -Thiago en un momento me dice “ayudame en algo”. Me hace cucharita y siento el palazo.

Thiago: -Amor, amor... Nos ven chicos, menores...

Daniela: -Interactuamos con juguetes, pero mi cabeza está en otro lado. Aparte, tengo a las nenas, a tres metros mío en la cuna, el primer “iii” y se me seca todo. No puedo.

Rosina: -Ya van a tener tiempo y oportunidad... En la casa de Gran Hermano, ¿qué onda con el tema del sexo?

Daniela: -¡Increíble!

Rosina: -Yo no tuve sexo. Por momentos me venían ganitas. Me las aguanté. Nada, de nada.

Daniela: -¿Afuera te sacaste las ganas?

Rosina: -Todavía no, si salí hace tres días.

Daniela: -Yo al día siguiente me las saqué.

Rosina: -Pero con él, yo no tengo con quien. Hace como cinco meses que no tengo sexo… En la casa, por momentos, me venían ganas, pero ni una manito. Nada.