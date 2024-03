Agostina de Gran Hermano 2023 reingresó a la casa en el juego de congelados y aprovechó para hacerle un pedido a Mauro Dalessio sobre Juliana Scaglione, más conocida como Furia.

“Mauro cómo quedaste. Quedaste dado vuelta”, le comentó la agente de policía al participante que tiene un vínculo amoroso con su examiga, a quien también vio y expresó: “¿Juliana, cómo estas?”.

“Me la cuidás a Juliana Mauro, eh”, aprovechó para decir Agostina con total ironía sobre Furia, por quien decidió salir del reality tras las amenazas de muerte que recibió de su parte.

EL MENSAJE DE AGOSTINA A SUS EXCOMPAÑEROS DE REALITY

En su reingreso a la casa por el juego de congelados, Agostina aprovechó para dejarles un mensaje a sus excompañeros de reality: “A pesar de todo los extraño mucho”.

“Debo decir que me fui de una manera horrible y por eso tenía muchas ganas de volver. Me encanta estar acá, me encanta verlos, disfruten mucho. Sepan que la estoy pasando genial”, dijo la exparticipante.