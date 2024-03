A pocos días del video de Daniel Osvaldo pidiendo desesperadamente ayuda en Instagram, Miss Bolivia reaccionó contundente. Es importante aclarar que el clip del exufutbolista en el que cuenta que sufre depresión y una recaída en sus adicciones, lo que lo llevaría a actuar de esta manera, generó comentarios de apoyo y otros en contra.

“Vos me estás preguntando por Daniel Osvaldo, yo no lo conozco a él, pero si me encantaría que pague la cuota alimentaria. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa no absuelve y no anula a la otra”, afirmó Miss Bolivia en diálogo con Juan Etchegoyen, remarcado que el mal momento que atraviesa el exfutbolista no lo absuelve de hacerse cargo de sus hijos como corresponde.

Antes de cerrar, la cantante le pidió que cumpla con sus obligaciones al mismo tiempo que atiende su salud mental. “Desearía que todos los deudores alimentarios tomen conciencia y realmente se pongan las pilas. Una cosa que sí queda claro es que de esos lugares es difícil salir solo, es casi imposible e involucrar a otras personas es importante”, sentenció en Mitre Live.

MISS BOLIVIA REMARCÓ LA IMPORTANCIA DE PEDIR AYUDA

Más allá de Daniel Osvaldo, Miss Bolivia aclaró que es muy importante atender la salud mental y pedir ayuda cuando sea necesario.

“Esto no es nada nuevo y cada vez más artistas visibles y personalidades se están animando a hablar de lo que es la salud mental que históricamente fue codificado y negativo. Esta humanización de las celebrities que están diciendo ´esto me duele y necesito ayuda´ y además agregado a la coyuntura del país que todo esto se complica mucho más...”.

“La verdad es que creo muchísimo en pedir ayuda, es exponencial y se vulnera en esta situación muchísimo más. La rotura es exponencial y más evidente con todo lo que está pasando. Creo muchísimo en los profesionales de la salud mental y en los dispositivos que hay, habría que revisar la ley de salud mental...”.

“Si uno se anima a pedir ayuda, es mucho más fácil poder abordar el tema. Las personas que acompañan a la persona que sufre de esto son importantes. Hablo de amigos, familiares y terapeutas; hay que tener paciencia y mucho amor, porque muchas veces las personas que acompañan a la persona que no está bien también necesita ayuda”, sentenció, con claridad.