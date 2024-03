El desgarrador video que Daniel Osvaldo grabó para revelar sus problemas psiquiátricos generó un tremendo cruce en vivo entre Nancy Duré y Adrián Pallares, y los dos defendieron con firmeza sus posturas ante el desconcierto de sus compañeros.

Todo se desató por el comentario del conductor en referencia a Jimena Barón y Ana Oertlinger: “Los dos posteos de sus dos exmujeres son por la requisitoria periodística. Si nadie las hubiera llamado, no habrían puesto un posteo. (…) Cuando Ana hablaba, la verdad, ella hablaba. Jimena defendía a Daniel Osvaldo, también hay que decirlo”.

Entonces, Nancy replicó de inmediato apuntando al también ex de Daniela Ballester y Gianinna Maradona: “Porque también estaba coptada por él”.

Pallares: -Bueno, bueno, bueno, lo defendía. Porque ella puede cuidar a su pareja y también tener una mirada un poco más amable sobre otra mujer en ese momento.

Duré: -Pero déjame explicar esto, porque la gente piensa...

Pallares: -Yo entiendo, lo explicaste varias veces ya. Entiendo todo lo que decís, Nancy.

Duré: -No, pero dicen que es grande, que es inteligente. Una mujer inteligente también puede caer en ganas de un hombre así.

Pallares: -En ese momento, Jimena Barón eligió no escuchar a la madre del hermano de su hijo.

Duré: -Pero porque estaba coptada.

En ese momento, Matías Vázquez enfatizó que Jimena Barón “era una mujer inteligente”, y Duré retrucó: “¿Yo soy una mujer inteligente? Yo también caí en manos de un psicópata en algún momento. También la han manipulado. Y a un montón de mujeres inteligentes que yo conozco.

“No significa que no seas inteligente o que no estés capacitada o que no hayas tenido vida. Significa que caes en las redes de una persona que te manipula de tal manera que vos no podés darte cuenta y no podés salir sin ayuda. Por eso yo sigo hablando de las exmujeres. Que no caigan nuevamente en esta trampa”.

“Todo el mundo está esperando que ellas salgan a contenerlo ahí. Ahora él es la víctima. Que busque ayuda profesional”.