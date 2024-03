A pocos días de su escandalosa separación de Daniela Ballestero, el exfutbolista Daniel Osvaldo hizo un desesperado pedido de ayuda. “Mi vida se me está yendo de las manos”, expresó. En este contexto, Cinthia Fernández lo fulminó en las redes tildándolo de “manipulador”.

“Che, al rockstar víctima hay que decirle que debería imaginarse la depresión que tuvieron la madre de sus hijos cuando las dejó sin ayuda alguna... Ni hablar sus hijos... Encima tuvo suerte de las madrazas que le tocó para ellos, que agradezca que no muestran los tratos hacia su propia sangre y sus respectivas madres”, expresó Cinthia, muy crítica.

Y se despidió dejando en claro que no le cree su tristeza. “¿Para la joda siempre disponible de plata y tiempo? Acting, manipulación, cinismo. Son todos iguales...”, sentenció, lo que despertó en X una ola de comentarios a favor y otros en contra, que no dudó en contestar.

CINTHIA FERNÁNDEZ LES RESPONDIÓ A QUIENES LA CRITICARON POR FULMINAR A DANIEL OSVALDO

“Hablemos también de las minas que eligen salir con él teniendo toda esa info. Porque a veces te cruzas con un hdp que no conoce nadie y no tenés manera de saber su historia. Este tipo es un asco. Ahora, chicas, trabajen su autoestima”, le dijo una usuaria.

“Mirá mis notas, justamente lo vivo repitiendo”, sentenció Cinthia, junto al emoji que tira un besito.

“Cinthia, juro que te banco en todas, pero en un momento en el que hay que parar, el tipo está enfermo y necesita ayuda. También estoy del lado de las mujeres que abandonó con sus hijos, yo pasé por cosas parecidas a vos y a esas mujeres, pero en un momento hay que parar la pelota”, sumó otra usuaria.

“Si decís por Osvaldo, perdón, no me da lástima. Es así de siempre con o sin adicción y con o sin depresión. Disculpen, me empatiza cero. Vi cosas suficientes en chats de este sujeto para pensar que quiere compasión y que fue un sorete con los hijos y sus madres. Si es verdad lo que le pasa la vida se las está cobrando y aplausos por ello. Pero… cero pena me ocasiona”, cerró Cinthia, reivindicando su opinión.