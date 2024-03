A casi cuatro años de la separación de su hija Camila y Rodrigo de Paul, Horacio Homs volvió a la carga contra el futbolista de la selección, lo calificó de “pel…”, aseguró que hizo “todo mal y desprolijo” y reveló por qué no lo puede ver ni en el álbum de figuritas de la Selección Argentina.

“A buena hora se puede sincerar”, fue lo primero que opinó Horacio en A la tarde cuando se enteró de que el campeón del mundo decidió “contar su verdad” en la serie biográfica que produjo junto a su ex cuñado, Fran Stoessel.

Rodrigo de Paul y Horacio Homs

Karina Mazzoco le recordó que De Paul tiene una cuenta pendiente con “quienes hicieron llorar a su mamá”, y Horacio explotó. “Yo creo que habría que preguntarle a él. Realmente no sé por qué lloraba a su madre, pero creo que lloraba por el desastre que hizo este pibe mediático”, señaló.

HORACIO HOMS REVELÓ EL TERRIBLE ESTADO EMOCIONAL DE CAMILA HOMS TRAS SU SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL

Si bien no cuestionó a De Paul por la separación de su hija, Horacio aseguró que “hizo todo mal”, en referencia a las fotos que publicó con Tini Stoessel y no se mostró arrepentido de haberlos calificado de “medio pelot…”. “Ya no es medio, es completo”, aseguró.

“El tipo hizo todo mal después, menos separarse que nos hizo un favor a todos”, señaló Horacio. “Sostengo lo que dije porque yo creo que, con Camila recién parida, no había necesidad de sacarse fotos con esta chica. No había necesidad de hacerla sufrir tanto como le hizo sufrir. Un reverendo pelot…, no un pelotudo”, reiteró.

Horacio y Camila Homs y Rodrigo De Paul. Foto: web

“Te podés separar, está todo bárbaro, pero después haberla hecho sufrir como le hizo sufrir recién parida. O sea, Camila le daba el pecho al nene llorando todos los días”, cerró Horacio, el papá de Camila Homs, muy enojado con la actitud de Rodrigo de Paul.

