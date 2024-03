En medio de una profunda nota que dio a LAM, Lidia -la mamá de Romina Uhrig- rompió en llanto al dar detalles de la etapa más difícil que debió atravesar en su vida junto a su hija, con quien mantiene una conflictiva relación.

“Mi relación con Romina cambió más cuando se juntó con Walter Festa (con quien después se casó) porque fue a vivir en un country, porque no puede pisar el barro, dejate de joder. Vos veías su actitud”, comenzó diciendo Lidia en vivo.

Foto: Captura (América)

“Por ejemplo, mi hermana, la travesti, que supuestamente es la que la crió, pero yo la crié. Fabiana vivía conmigo mientras yo trabajaba de prostituta e iba a trabajar en los saunas. Fabiana quería vivir conmigo porque mi hermana siempre quiso estar conmigo de chiquita. Entonces, es la que quedaba con ella”, agregó.

En ese momento, la invitada no pudo evitar angustiarse: “Yo sé que está todo mal lo que digo, pero me cansé, chicos, me cansé. Me cansé de que me trate como basura, que valore más al padre. El padre no le quiso dar el apellido, ella tiene mi apellido. ¿Entendés? Es mucha la historia”.

“Yo sufrí violencia de género, me han violado, mi marido me pegaba cuando estaba embarazada. Sufrí todo, las pasé todas”.

“Yo sufrí violencia de género, me han violado, mi marido me pegaba cuando estaba embarazada. Sufrí todo, las pasé todas. Yo sé que hay gente que por ahí sufre más, pero pasé de todo desde chica. Yo empecé a trabajar cuando Romina tenía seis meses, no tenía para comprarle una leche”, relató.

Y cerró, a corazón abierto y con lágrimas en los ojos: “Tuve que hacer ese trabajo, que me costó un montón, como 8 años. Ahora vivo de un kiosco, gracias a Dios. Y en ese momento, no pude estar presente. Yo vivía con mi mamá y tenía que mantenerla a ella, a mi hermana, a Diana, a Laurita. En ese momento tenía cuatro chicos. Mi papá después cayó con cáncer en los huesos. Y yo lo veía, mi papá, a veces pedir comida y preferí trabajar de eso. Yo no puedo tener relaciones sexuales, ya no tengo más vida. Te puedo asegurar que no es lindo, te marca para siempre”.

NAZARENA VÉLEZ SE ENOJÓ EN VIVO CON LA MADRE DE ROMINA UHRIG

Fue un momento de mucha tensión la que se vivió en el piso de LAM con la visita de la mamá de Romina Uhrig, Lidia, quien despertó el enojo de Nazarena Vélez y Yanina Latorre al negar que su hija haya sido abusada por quien era su marido, tal como lo había contado la propia exparticipante de Gran Hermano tiempo atrás.

“Me parece muy cruel. Quiero que sepas que me parece muy cruel, Lidia. Es tu educación, lo que tendrás vos en tu cabeza y trato de entenderte, te lo juro que trato de entenderte, pero es durísimo escuchar que tu hija de 7 años te dice que le tocan los pechos y vos le decís ‘no, no tenés tetitas’. ¡Me parece un montón! No es el mensaje que hay que dar”, reaccionó la angelita tras escuchar atentamente el relato de la invitada.

Foto: Captura (América)

“¡Yo no te dije ‘no, no tiene tetitas’, Nazarena! Lo dije de otra manera. Le dije ‘no, mi amor’, le digo si te agarró de acá (se señala la zona de la axila), porque no me dijo, ‘me agarró de acá’ (señalándose los pechos)”, se defendió Lidia. Pero Nazarena mantuvo su postura: “Bueno, no importa, eso lo dijiste”.

En ese momento, intervino Yanina para consultarle si había denunciado a quien era su esposo, Y Lidia respondió: “Yo estaba ahí. No sentí que haya sido un abuso. Romina dijo que por eso todavía sigue siendo al psicólogo. Después de que me separo de ese hombre, gracias a Dios porque mi hermana me ayudo, Romina seguía yendo a la casa de esa persona”.

Nazarena Vélez: “Es durísimo escuchar que tu hija de 7 años te dice que le tocan los pechos y vos le decís ‘no, no tenés tetitas’. ¡Me parece un montón! No es el mensaje que hay que dar”.

“Pero porque es la víctima y es una chica, no la puedes acusar, es una locura. ¡Es una locura lo que estás diciendo! Estás cargando la culpa en una criatura, en una víctima, ¡y es tu hija! Una persona abusada menor, es víctima. Si va a la casa de ese abusador, es porque el tipo le cag… la cabeza, ¡y vos lo permitiste! El abusado no sabe que está siendo abusado”, cerró Yanina, visiblemente furiosa.