El fervor que generó la Selección Argentina al salir Campeón del Mundo en Qatar 2022 sigue a flor de piel, y en Rumis mostraron el trailer de la serie de Rodrigo de Paul.

“Con la mirada ya nos entendemos y sabemos qué piensa”, aseguró Lionel Messi sobre su socio en la cancha.

Con mucho humor, el arquero héroe Emiliano Dibu Martínez recordó una anécdota que describe al protagonista del documental: “El otro día estaba parado así, me dice, ‘¿decime que no me parezco a Beckham?’. ‘Ah, tenés una moral’, le digo. ‘Vos sos Rodrigo. Beckham no salió campeón del mundo. Vos sí’, le dije”.

Rodrigo de Paul.

CÓMO ES LA SERIE DE RODRIGO DE PAUL Y DÓNDE VERLA

Las imágenes son momentos de la serie De Paul, viviendo el sueño, que produce Francisco Stoessel, el hermano de Tini.

Cholo Simeone.

Además, en los tres capítulos hablaron Diego Cholo Simeone, el DT de Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid; el Fideo Ángel Di María, y la propia mamá del mediocampista.