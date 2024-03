Noticia en desarrollo...

21.38 Robert Downey Jr. se llevó el premio Oscar como mejor actor de reparto por Openheimer.

21.22 El Oscar 2024 a Mejor Película Internacional se lo llevó el Reino Unido con La zona de interés (The Zone of Interest)

21.12 El Oscar 2024 a Mejor Diseño de Vestuario fue para Pobres criaturas (Poor things)

21.04 Pobres criaturas (Poor things) ganó el galardón al Mejor Diseño de Producción

20.03 Oscar 2024 a Mejor Maquillaje y Peluquería para Pobres criaturas (Poor little things)

20.54 Billie Eilish interpretó el tema What Was I Made For? de Barbie

20.51 Cord Jefferson subió a recibir su premio por Mejor guion adaptado por American Fiction.

20.48 Los guinoustas Arthur Harari y Justine Triet se llevaron su galardón por Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall)

20.39 El chico y la garza (Kimitachi wa dô ikiru ka) de Hayao Miyazaki se llevó el premio a Mejor film animado, que también obtuvo en enero en la misma categoría de los Globo de oro.

20.36 El premio al mejor corto animado fue para War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko.

20.22. Se anunció el premio como Mejor actriz de reparto y la ganadora fue DaVine Joy Randolph, por Los que se quedan (The Holdovers)

20.06. Puntual, Jimmy Kimmel arrancó su cuarta gala como presentador de los premios Oscar 2024 con un monólogo humorístico en el que no dejó a nadie afuera.

