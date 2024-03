Este fin de semana Charlotte Caniggia compartió en sus redes sociales el anuncio que hizo su abogado Alejandro Cipolla, sobre el posteo de un médico que le realizó una liposucción hace varios meses con una foto que generó polémica en las redes sociales.

“Gracias Charlotte Caniggia por confiar en nosotros con tu lipo de contorno corporal. Seguí así con tus buenos hábitos para cuidar esas nuevas curvas”, señala el posteo de la clínica que encabeza el Dr. Marcelo Robles y allí se puede ver a la mediática recién salida del quirófano y vendada, pero haciendo “ok” con su mano.

Esto generó un inesperado conflicto cuando ella reposteo en sus redes una publicación que hizo Cipolla al respecto. “Se notifica, por medio de la presente, que la imagen de Charlotte Caniggia, recién operada que se encuentra en varios portales digitales, fue tomada y subida por el médico sin consentimiento de la misma. Por lo que vamos a iniciar las acciones legales correspondientes”, señala la story.

LA PALABRA DE LA CLÍNICA QUE OPERÓ A CHARLOTTE CANIGGIA TRAS EL ANUNCIO DE DEMANDA

En El run run del espectáculo, la esposa del Dr. Robles dio su versión del hecho y adujo un canje no correspondido por Charlotte. “Charlotte tenía un trato con nosotros, que en agosto, cuando empezaban las galas con Tinelli, iba a hacernos una mención a cambio de una lipo de todo el contorno corporal y no nos mencionó”, se la escucha decir en un audio.

“Es una operación que cuesta siete mil dólares. Desde agosto que estamos esperando su mención, no lo hizo y, nobleza obliga, el doctor tiene 36 años de experiencia, no se va a quemar por esto, pero tampoco está bueno que no cumplan con su palabra”, completó.

QUÉ DIJO ALEJANDRO CIPOLLA SOBRE LA DENUNCIA DE CHARLOTTE AL DOCTOR ROBLES

En diálogo con Ciudad, Alejandro Cipolla reiteró que denunciarán al doctor Marcelo Robles em busca de una compensación económica. “Vamos a iniciar acciones civil por daños y perjuicios, y voy analizar acciones penales, entiendo que hay una violación del secreto profesional”, explicó el letrado.

-¿Van a ir por una compensación económica o trabajo comunitario?

-Compensación

-¿Es como dice el médico que ella quedó en hacer una mención por la operación y no la hizo o es de otra manera?

-No hay incumplimiento de nada. Aparte, si es como dicen que muestren el contrato suscripto por Charlotte. No es ético que un medio revele secreto profesional porque lastima sus pacientes

-¿Por qué crees que publicó la foto el médico? Porque en la foto le agradecen a Charlotte “por confiar en ellos”.

-Para generar controversia en los medios porque quieren hacerse famosos. Pero (una foto) sin consentimiento es revelar secreto profesional. Dio una nota y contó todos los pormenores de la operación y con eso estaría incurriendo en la violación del secreto profesional por lo que también tengo que evaluar denunciarlo ante el colegio médico.

-¿Ya se presentó la denuncia ante la Justicia o buscan ir a una charla conciliatoria previamente?

-No vamos a negociar nada. Yo no estilo a negociar nada. Charlotte no se operó ahora, esto fue hace meses.