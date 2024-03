Desde hace tiempo, Tomás Kloosterboer, el hermano de Marcela Kloosterboer, vive en Hawaii. En el día de su cumpleaños, la actriz compartió inéditas fotos juntos y le dedicó un emotivo mensaje elogiando su forma de ser. En este contexto, se supo un poco más de cómo es su vida en Estados Unidos.

“Hoy cumple él, mi hermano y mejor amigo. Qué lindo tenerte en casa”, le dedicó Marcela a Tomás, junto a emojis de corazones y diamantes, remarcando que está muy contenta porque su hermano está de visita en Buenos Aires, ciudad de la que se mudó hace tiempo para probar suerte en el exterior.

Tomás vive en Hawaii, Estados Unidos, con su pareja, Justina Ladogana, y tiene un hijo al que llamó Koa. “Él vive en Oahu que es una de las islas de Hawaii. Voy cada tanto a verlo, pero es tan lejos que el viaje se hace medio insoportable. Tomás vive allá hace más de diez años. Tiene tres restaurantes y una cervecería. La re pegó, es un genio. Igual te digo que está la idea de que Hawaii es un viva la pepa, pero no; él trabaja un montón. Se levanta temprano, lleva a su hijo al colegio y arranca a laburar”, reveló la actriz sobre su hermano. ¡Unidos pese a la distancia!

POR QUÉ MARCELA KLOOSTERBOER SUFRIÓ SU NOVIAZGO CON MARIANO MARTÍNEZ

Marcela Kloosterboer contó en diálogo con Socios en qué momento sintió mayor exposición mediática en su carrera como actriz.

“¿Qué momento sentiste más exposición?”, indagó Paula Varela y ella confesó: “Cuando hacía Son Amores que estaba de novia con Mariano (Martínez)”.

“Y no sé por qué me escondía... por ahí recién empezás a salir y no sabés si va a funcionar o no, no quería contar nada, no quería que salga en todos lados”, explicó.