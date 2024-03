Mery del Cerro y Paula Chaves, amigas inseparables, pasaron la tarde juntas paseando por Buenos Aires. Compinches, eligieron looks muy similares. Especialmente, porque ambas optaron por contrastar prendas simil cuero con blusas blancas. Orgullosas del resultado, compartieron las imágenes en Instagram.

Por su parte, Mery lució un corsé en diálogo con un short cintura alta; ambas prendas negras, simil cuero. Debajo, para contrastar, se puso una camisa blanca de mangas oversize. Y sumó dos accesorios: un cinturón con tachas plateadas y unas botas de caña alta con los mismos detalles metálicos.

En cambio, Paula eligió un corsé que se une a una falda cintura alta gracias al cierre central que conecta las dos prendas. Al igual que Mery, ambas de color negro y simil cuero. Sin embargo, ella eligió una remerita de mangas cortas blanca, básica, y unas zapatillas deportivas, también claras, en vez de botas altas. Un mismo estilo, dos posibilidades. ¡Diosas!

PAULA CHAVES CRUZÓ A PEDRO ALFONSO EN VIVO DURANTE UNA ENTREVISTA

“Yo veía fotos de (Roberto) Giordano y no la veía a Paula”, dijo Pedro, en referencia a los monumentales desfiles que organizaba el estilista. “Perdón, pero Giordano no es parámetro de nada”, lo frenó ella mordiendo sus labios.

“Yo era productor y no era importante como productor, no era figura”, retrucó él, sobre sus orígenes en Ideas del sur, empresa con la que Tinelli producía el Bailando. “Todos somos importantes, cada uno es bueno en los suyo, por favor”, dijo ella.

Paula rememoró entonces un desfile de Jorge Ibáñez, diseñador que quería que Paula abra el mismo con su look de flequillo corto. “Yo todavía no era nadie y estaba llena de grosas (…). Tenía 20 años y él me dijo ‘Quiero que abras el desfile’ y mandó a ponerles a todas un flequillo para imitar mi look y no me lo olvido más eso, así que lávate la boca antes de hablar de mi”, cerró Paula ante la risa de Pedro y todo el panel.