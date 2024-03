En una nota con Intrusos, Gianinna Maradona explicó por qué tiene un vínculo distante con su hermana Jana y qué fue lo que la llevó a tomar esa decisión con ella.

“Yo empecé mi relación con Diego Junior y con Jana el 30 de octubre, cuando mi papá cumplió 60, porque les mandé un mensaje para decirles que esto era insostenible”, contó la hija del futbolista.

Entonces, aclaró: “Y no veíamos las mismas cosas. Entonces yo desde ese lugar le tengo un respeto por ser mi hermana, nos llevamos cordialmente, pero después no tenemos otro tipo de relación”.

Los hijos de Diego Maradona Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando y Jana se reunieron para festejar el cumpleaños del 10. (Foto: Redes)

GIANINNA MARADONA HABLÓ DE SU LUCHA CONTRA EL ENTORNO DE DIEGO

Gianinna Maradona habló con el programa que conduce Flor de la Ve sobre su lucha contra el entorno de Diego: “Cuando mi papá estuvo internado estaba medicado y cuando salió debió haber seguido en las mismas condiciones”.

Gianinna y Diego Maradona

“Yo estaba muy en contra de la casa que eligieron y no solo por las comodidades, sino simplemente porque no había un baño en su habitación, no por lujos sino que porque era necesario. Pero no importaba lo que decía yo”, manifestó indignada a Intrusos.