Esta semana en Intrusos contaron que Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, no arrancó las clases en el colegio al que asistía junto a sus hermanas, Sienna y Allegra, y su mamá reveló que opina al respecto.

La adolescente pasó un año lleno de polémicas cuando trascendió que abandonó la casa de su mamá para irse a vivir con Poroto Cubero, Mica Viciconte y su hermanito Lucca, razón por la cual surgieron muchas versiones sobre una posible disputa con Manu Urcera.

Nicole Neumann Por: instagram

Leé más:

Por qué sacaron a Indiana Cubero del colegio al que asistía con sus hermanas: el contundente motivo

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN SOBRE LA DECISIÓN DE INDIANA CUBERO DE CAMBIARSE DE COLEGIO

“Yo vine a trabajar. No tengo ganas de hablar, bueno, hace rato que no, y sigo en esa misma línea”, dijo Nicole cuando Santiago Sposato de LAM la encaró en la calle.

“No, chicos, nada. De verdad, yo estoy en un momento de paz total, de amor total. O sea, ni idea. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica, no necesito hablar de nadie”, esquivó.

Indiana Cubero, Nicole Neumann y Manu Urcera (Foto: instagram/cubero.indiana - manuurcera)

Consultada sobre el cambio de colegio de Indiana Cubero, fue contundente: “No me molestó, y de hecho lo charlamos todo. O sea, yo tuve que ir a firmar el paso del colegio en el que estaba y a reunirme con el colegio al que va”.

“Es un colegio al que yo fui con mi hermana, somos exalumnas. Es un colegio que me encanta, así que, si ella está feliz, obviamente la apoyo en sus decisiones”, cerró la modelo al subirse a su camioneta.

Leé más:

A Mica Viciconte le preguntaron si Manu Urcera maltrató a Indiana Cubero y fue contundente

NICOLE NEUMANN MOSTRÓ QUÉ LLEVA EN EL BOLSO MATERNAL

Muy contenta por su primer embarazo con Manu Urcera, Nicole Neumann ya preparó el bolso que llevará a la clínica el día del nacimiento de su bebé. “Hola... Por acá empezando con la ansiedad de recibir un nuevo bebé en la familia. Y ya quiero tener todo listo”, admitió en Instagram.

La modelo ya tiene listo el bolso para la llegada de su bebé.

“Mamadera, por las dudas, yo doy teta pero nunca se sabe. Perfume, chupete, estuche con limas para uñas, cepillo de pelo, de todo”, detalló.

Y prosiguió: “Toallitas húmedas, cremas para tener al bebé limpio y sin paspaduras, medias, porque va a nacer en invierno, manta, ropita, baberos, gorritos y bueno, pañales. Ya casi tengo todo, ahora tengo que empezar con el cuarto”.