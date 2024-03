Con la misma sonrisa pícara que Marina Calabró en su momento negó el romance con Rolando Barbano, y además se fastidió con su hermana Iliana por haberla deschavado, ahora la periodista de espectáculos blanqueó su noviazgo después de que Yanina Latorre le sacara de mentira a verdad.

“Estoy contenta y muy bien”, enfatizó respecto de la relación afianzada con su compañero de Lanata sin filtros.

Aunque no perdió la oportunidad de bromear cuando el cronista de Socios del Espectáculo indagó sobre los comienzos del amor: “¡Yanina Latorre dice cosas, chicos! No, lo que pasa es que estamos así relajadas como en familia y surge la cotidianeidad. ¿Qué sé yo? ¡Me tira de la lengua!”.

“Si ustedes necesitan definiciones hablen con Yanina que les cuenta todo”, cerró Marina Calabró.

LA TIERNA CHICANA DE MARINA A ILIANA CALABRÓ

Por otra parte, cuando el notero recordó que Iliana Calabró había googleado bien en su momento al anticiparse al romance con Rolando Barbano, Marina explotó a carcajadas: “No me hables. No me traigas malos recuerdos. Veníamos bien”.

“Iliana es un disgusto”, exclamó irónica.

“La quiero. Es mi hermana. La quiero. Prescribió”, cerró Marina Calabró dejando en el pasado su polémica mediática con Iliana Calabró, su hermana mayor.