Florencia de la Ve miró a cámara en Intrusos y expresó con contundencia su desaprobación al desafortunado comentario que hizo Agostina Spinelli sobre el atentado que sufrió la AMIA.

En la cocina de Gran Hermano junto a Bautista, Agostina manifestó “andá, si no vuelan. Como la AMIA”. Su inadmisible comentario generó repudio en las redes y Telefe tuvo que notificarla de lo ocurrido, situación por la cual la expolicía terminó pidiendo disculpas públicas.

“No existe posibilidad de que se pueda hacer una broma con semejante tragedia. Yo no me quedé conforme con que no la hayan echado a Agostina”

FUERTE CRÍTICA DE FLOR DE LA VE A AGOSTINA SPINELLI DE GRAN HERMANO 2023

“Ella dice ‘es un dicho que todos los argentinos usan’. Yo nunca lo había escuchado. Nunca en mi vida”, comenzó diciendo Flor, indignada.

“Es un hecho gravísimo el que vivió la Argentina. Como bien dijo el informe, murieron 85 personas y hubo muchas familias destruidas, destruidas por uno de los atentados más espantosos que vivió nuestro país”, continuó.

Y sentenció: “No existe posibilidad de que se pueda hacer una broma con semejante tragedia, con semejante dolor, que no sana porque nunca se encontró justicia. Yo no me quedé conforme con que no la hayan echado”.

"Están avalando a una chica (Furia) que grita con una violencia. Dice ‘los voy a matar’. Dicen que es un show. Todo el tiempo se normaliza, se naturaliza y se justifica".

FLOR DE LA VE HABLÓ DE LA VIOLENCIA QUE HAY EN GRAN HERMANO Y ARREMETIÓ CONTRA FURIA

Con un tono firme y vehemente, la conductora también cuestionó a Juliana “Furia” Scaglione y criticó las decisiones que tomó Telefe respecto al reality en general por la violencia que exponen a diario algunos participantes.

“Hay algo que me pasa con Gran Hermano, no desde ahora, y es que todo el tiempo justifican. Dicen ‘ellos no son ejemplos de nada’. Por más que no sean ejemplo no pueden decir cualquier cosa”, señaló De la Ve.

Acto seguido apuntó a Furia: “También están avalando a una chica que grita con una violencia. Dice ‘los voy a matar’. Dicen que es un show, que es un personaje, que el año pasado estuvo Alfa. Todo el tiempo se normaliza, se naturaliza y se justifica”.

“Es un programa de televisión que no puede estar justificando todo el tiempo todo. Sea por el número o por lo que fuera. Está mal”, aseveró.

“Lo de la AMIA a mí me pareció un espanto. Fue muchísimo. Es una herida que sigue abierta... Por el tema del número o porque un personaje es picante, que sirve, sostienen situaciones y no están bien”, concluyó Flor de la Ve, bajándole el pulgar con firmeza al reality.