Enfocado en sus proyectos gastronómicos, Mariano Iúdica sorprendió al rememorar cuando hace muchos años se agarró a piñas con Rodrigo Bueno, más conocido como El Potro Rodrigo, tras haberle hecho una chicana futbolera en plena cancha.

El conductor remarcó que sabía que el cuartetero era fanático de Belgrano. Por eso, comenzó a gritar “¡Vamos, Talleres!”, solo para llevarle la contra.

“Solo para joderlo, lo bardeaba y lo bardeaba. Cuando termina el show, yo tenía una lata de cerveza en la mano, entonces él pasa y me la pega acá (en el pecho). Muy mala onda, como para cargarme a trompadas. Entonces, yo agarro la lata así y se la tiro en la cabeza, pum, y nos vamos...”, contó en Terapia Picante.

El Potro Rodrigo era fan de Belgrano de Córdoba.

Sin embargo, tiempo después, se convirtieron en buenos amigos. “Yo era muy importante para su comunicación. Cuando va a hacer el primer Luna Park nos vamos a comer a un lugar, bajamos y me dijo ‘andá para el baño’. Se arrodilla, ‘te quiero pedir perdón por la vez que nos peleamos. Sos un...’ no sé qué, me dice un montón de cosas hermosas. Se para, me da un abrazo, se saca la cadena, la icónica cadena de él... Esa la tengo yo”, cerró, nostálgico.

NAZARENA VÉLEZ REVELÓ CÓMO FRENÓ A MARIANO IÚDICA DESPUÉS DE QUE LE DIJERA COMENTARIOS SIN FILTROS

Nazarena Vélez recordó cómo fue compartir un viaje con Mariano Iúdica para los programa de Marley en Telefé y reveló cómo lo frenó después de que le dijera comentarios sin filtros: “Yo le dije ‘a mí esos chistes no me gustan’”.

“La segunda vez ya se lo decía al aire y le decía cosas horribles yo, hicieron un compilado. Desde ahí no tenemos piel”, confesó la panelista del programa de América sobre el conductor.