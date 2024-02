El domingo 10 de marzo de 2024 es la fecha pautada para la edición número 96 de los Premios Oscar 2024 a la mejor producción fílmica de los EEUU y del mundo, y la Academia de artes y ciencias cinematográficas de Hollywood anunció hace algunos días a todos los nominados.

La ceremonia se llevará a cabo nuevamente en el Dolby Theatre de Los Angeles desde las 21 horas de la Argentina, aunque la transmisión de la Alfombra roja comenzará a las 19.30. La transmisión en Argentina y Latinoamérica será por TNT, TNT Series, y en la plataforma Max (ex HBO Max).

El conductor será nuevamente Jimmy Kimmel, que repetirá por cuarta vez este rol y los 10 films nominados en la categoría de Mejor película son American Fiction; Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída); Barbie; The Holdovers (Los que se quedan); Killers of the Flower Moon; Maestro; Oppenheimer; Past Lives (Vidas pasadas); Poor Things; y The Zone of Interest (Zona de interés).

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película

American Fiction

Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall)

Barbie

Los que se quedan (The Holdovers)

Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon) (Killers of the Flower Moon)

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas (Past Lives)

Pobres criaturas (Poor little things) (Poor little things)

La zona de interés (The Zone of Interest) (The Zone of Interest)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Dirección

Justine Triet, por Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall)

Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas (Poor little things)

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Jonathan Glazer, por La zona de interés (The Zone of Interest)

"Anatomy of a Fall" fue la ganadora del Globo de Oro a mejor película extranjera (Foto: Prime)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actriz Protagonista

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Carey Mulligan, por Maestro

Sandra Hüller, por Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall)

Annette Bening, por Nyad

Emma Stone, por Pobres criaturas (Poor little things)

Ryan Gosling y Margot Robbie en Barbie. (Foto: Warner Bros/AP)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actor Protagonista

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Los que se quedan (The Holdovers)

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Jeffrey Wright, por American Fiction

Bradley Cooper se luce en “Maestro” (Foto: IMDB)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt, por Oppenheimer

DaVine Joy Randolph, por Los que se quedan (The Holdovers)

Danielle Brooks, por El color púrpura (The color purple)

Jodie Foster, por Nyad

America Ferrera, por Barbie

Con magnitud de gran acontecimiento se estrena “Oppenheimer”, la película sobre el padre de la bomba atómica (Foto: Warner)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, por American Fiction

Robert De Niro, por Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres criaturas (Poor little things)

"Past Lives" una película de drama romántico estadounidense dirigida por Celine Song (Foto: Mubi)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Original

Arthur Harari y Justine Triet, por Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall)

David Hemingson, por Los que se quedan (The Holdovers)

Samy Burch, por Secretos de un escándalo

Celine Song, por Vidas pasadas

Josh Singer y Bradley Cooper, por Maestro

Cast member Emma Stone attends the red carpet for the premiere of the Venice Golden Lion-winning movie "Poor Things" at Barbican Centre in London, Britain, December 14, 2023. REUTERS/Hannah McKay Por: REUTERS

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por American Fiction

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Pobres criaturas (Poor little things)

Jonathan Glazer, por La zona de interés (The Zone of Interest)

The 76th Cannes Film Festival - Screening of the film "The Zone of Interest" in competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, May 19, 2023. Natalie Portman poses. REUTERS/Yara Nardi Por: REUTERS

Nominados al Oscar 2024 al Mejor Diseño de Producción

Barbie

Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas (Poor little things)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película Internacional

Reino Unido, La zona de interés (The Zone of Interest)

Japón, Perfect Days

España, La sociedad de la nieve

Italia, Yo capitán (Io capitano)

Alemania, Sala de profesores (Das Lehrerzimmer)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Montaje

Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute / Anatomy of a fall)

Los que se quedan (The Holdovers)

Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Oppenheimer

Pobres criaturas (Poor little things)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Fotografía

El Conde

Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas (Poor little things)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película de Animación

El chico y la garza (Kimitachi wa dô ikiru ka)

Elementos (Elemental)

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: A través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Diseño de Vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas (Poor little things)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Maquillaje y Peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas (Poor little things)

La sociedad de la nieve

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Sonido

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Maestro (Bradley Cooper)

La zona de interés (The Zone of Interest) (Jonathan Glazer)

The Creator (Gareth Edwards)

Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Mission: Impossible – Dead Reckoning)(Christopher McQuarrie)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Película Documental

Bobi Wine: The Peoples President (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

La memoria infinita (La memoria infinita)

Four Daughters (Kaouther Ben Hania)

To Kill a Tiger (Nisha Pahuja)

20 días en Mariúpol (Mstyslav Chernov)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Banda Sonora

Laura Karpman por American Fiction

John Williams por Indiana Jones y el dial del destino (Indiana Jones and the dial of destiny)

Robbie Robertson por Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon)

Ludwig Göransson por Oppenheimer

Jerskin Fendrix por Pobres criaturas (Poor little things)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Canción

“It Never Went Away” de American Symphony

“Im Just Ken” de Barbie

“The Fire Inside” de Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes

“What Was I Made For?” de Barbie

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de Killers of the Flower Moon

Nominados al Oscar 2024 a Mejores Efectos Especiales

Reesistencia (The Creator) (Gareth Edwards)

Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki)

Guardianes de la galaxia Vol. 3 (Guardians of the Galaxy vol. 3) (James Gunn)

Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Mission: Impossible – Dead Reckoning)(Christopher McQuarrie)

Napoleón (Ridley Scott)

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje de Ficción

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje Documental

The Abcs of Book Banning

The Barber of little rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje Animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

