Facundo Calvo comenzó su carrera en la actuación en 2019, pero su apellido viene respaldado por la larga trayectoria de su papá, Carlos”Carlín” Calvo, que no llegó a ver a su hijo alcanzar notoriedad en su profesión, y él confesó que esa es su gran cuenta pendiente.

En una entrevista con Tomás Dente para Entre Nos, Facundo contó que su padre le dijo numerosas veces que su deseo de recuperarse del ACV que sufrió en 1998 vino de la mano de su nacimiento y que en determinados momentos le habla al actor, fallecido en diciembre de 2020.

“Yo hablo a veces. Le digo que espero que esté orgulloso de mí en algún punto. Que me acompañe”, reveló el joven, que contó también comparte con su papá la afición por el humor. “Creo que tengo el timing de la comedia que él tenía”, agregó.

CUÁL FUE LA GRAN CUENTA PENDIENTE DE FACUNDO, EL HIJO DE CARLOS CALVO CON SU PAPÁ

La gran revelación fue cuando Dente le preguntó a Facundo si “Carlín” lo vio alguna vez actuar y él confesó que no. “No, es re loco. Me hubiera gustado que me vea, obviamente, para ver qué me dice, si le gustó o no le gustó. Y también para que me vea actuar”, señaló.

Más tarde, Facundo contó que llegó a expresarle “lo suficiente” a su papá antes de su partida y contó que, al ver Amigos son los amigos (1990-1993) se dio cuenta de quién era su padre.

“Yo nunca me vi parecido a él físicamente y en Amigos son los amigos, en algunas reacciones o maneras de hablar o movimientos … me vi gestos y me vi parecido, y se me puso la piel de gallina”, reconoció.

