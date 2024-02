Pablo Layus contó en Intrusos la frase que la novia de Cristian Castro, Mariela Sánchez, habría dicho sobre su relación tras una discusión que terminó con la partida de la empresaria de México.

La ahora expareja del cantante regresó a Argentina con las amigas con las que viajó después del escándalo y el periodista detalló: “Mariela dijo ‘yo no me quedo, me vuelvo con ustedes, es un infierno lo que estoy viviendo’”.

Cristian Castro entrenando con su novia Mariela Sánchez en Carlos Paz.

“Allegados a Mariela tienen miedo a lo que él pueda llegar a decir porque él empezó a los gritos acusándola de un montón de cosas a ella y por suerte ella estaba con testigos”, agregó el cronista sobre la ruptura.

POR QUÉ SE SEPARARON CRISTIAN CASTRO Y MARIELA SÁNCHEZ

Pablo Layus dio algunos detalles de la separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez. “¿Es cierto que se tuvo que escapar del departamento que compartía con él?”, le preguntó Flor de la Ve.

“Mas o menos fue de esa manera. Al parecer, Cristian en un momento empezó a guardar su teléfono y le pedía el celular constantemente a Mariela”, le respondió el periodista.

Al final, explicó: “Él empezó con ataques de celos, con fobias de con quién se juntaba y me contaron que en uno de los recitales la dejó adentro de su camarín y no quería que ella saliera”.