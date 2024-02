Matilda Blanco se quebró al recordar cómo fue el tremendo secuestro de su papá Hugo durante los años de dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, y reveló que aún sufre las consecuencias de esa traumática experiencia.

En LAM, Ángel de Brito animó a Matilda a hablar sobre la noche en que un comando parapolicial se llevó a su papá, y la triste despedida que protagonizaron sin saber si volverían a verlo o no, dada la durísima situación que se vivía en ese momento.

(Foto: Instagram / matildablanco)

“Éramos chicos cuando papá desaparece, cuando se lo llevan, por cosas que tenían que ver con... Para muchas amigas mías mi papá es un héroe, porque ayudó a que muchas personas que estaban sufriendo o que podían desaparecer pudieran salir del país”, explicó sobre el sastre.

MATILDA BLANCO, CON LA EMOCIÓN A FLOR DE PIEL SOBRE EL SECUESTRO DE SU PADRE EN DICTADURA

Matilda también se refirió a la gente que cree que percibió una asignación por haber tenido un pariente desaparecido en dictadura. “Me decían, seguramente tenés una asignación, te dieron un dinero por eso. (…) Nosotros no recibimos nunca nada, lo mejor fue recibir a mi papá de vuelta”, explicó Matilda, que en ese momento tenía solo nueve años.

Matilda contó que tras el secuestro, la familia comenzó a buscar a Hugo, hasta que lograron dar con él, pero todo el proceso para obtener su libertad demoró dos años. “Cuando él vuelve, bueno, había muchas cosas que no se contaban, porque eran muy difíciles y dolorosas, porque también nosotros éramos chicos. Entonces con el tiempo pudimos enterarnos mejor”, reveló.

Matilda Blanco en la promo de El Hotel de los Famosos

“Siempre tengo que contar que mi papá no fue un tirabombas. Mi papá fue un héroe. Mi papá ayudó a mucha gente a sobrevivir”, reiteró Matilda, que relató cómo vivió la noche en la que secuestraron a Hugo.

“Nosotros estábamos durmiendo. Tengo ese recuerdo, muy vago, pero lo tengo porque mi mamá quería que nos despertáramos. Y yo me acuerdo de ciertas imágenes, pero no me acuerdo mucho más. Pero bueno, yo... duermo con la luz encendida desde ese día”, cerró Matilda, que contó que el recuentro fue “como conocer de nuevo a su papá”.

