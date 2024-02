Lali Espósito llevó toda su energía por primera vez al Cosquín Rock el pasado fin de semana de Carnaval y, además, debutó como acompañante suyo nada más ni nada menos que su nueva pareja, el conductor de streaming Pedro Rosemblat.

Como suele suceder en todas sus presentaciones, la artista hizo vibrar el escenario del festival con todo su talento, sus canciones y su potencia escénica.

En una entrevista que dio a ESPN luego del recital, se sinceró sobre sus sensaciones en esta primera vez al lado de su novio como espectador y fue contundente.

LALI ESPÓSITO HABLÓ DE LO QUE SIGNIFICÓ PARA ELLA QUE PEDRO ROSEMBLAT FUERA A VERLA AL COSQUÍN ROCK

“Estaba medio en cualquiera yo, medio nerviosa, porque el chabón no me había visto nunca. No soy un personaje pero medio que estoy muy ‘sacada’. Entonces yo dije ´uuuy, va a pensar que enloquecí´. Pero por suerte le gustó”, admitió entre risas.

“¿Y estás enamorada?”, le preguntó el notero, a lo que ella respondió sin dudas: “Sí, sí, sí”.