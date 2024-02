En medio de felicidad que vive junto a Thiago Medina después de que nacieran sus hijas Laia y Aimé, Daniela Celis se animó a un radical cambio de look y le hizo frente a quienes critican su cuerpo tras haber dado a luz.

“Hoy necesitaba encontrarme conmigo misma, verme y gustarme”, comenzó diciendo Daniela en su cuenta personal de Instagram junto a varias fotos que muestra cómo pasó del morocho a los reflejos rubios.

Foto: Captura de Instagram (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

“Mi cuerpo no es el de antes, mi piel no es la misma, mi peso, los líquidos, tengo puntos, me tira todo, llevo una cesárea, una marca para toda la vida, (con orgullo)”, agregó, contundente en el posteo que generó todo tipo de comentarios y una lluvia de corazoncitos.

“Me criticaron un montón en el embarazo. Yo leía y no decía nada, son cuerpos, somos humanos, dejemos ser, un comentario puede dañar mucho. Yo sólo gestaba a dos bebés, nada más”, continuó, firme.

Y cerró, a corazón abierto: “Feliz de haberlo logrado, llegué al término correspondiente para un embarazo múltiple. Mis pequeñitas prematuras, nacieron tan sanas que ni a neo pasaron. Soy una agradecida a la vida y a Dios, ¡una bendecida del cielo! ¡Sé que es más que un milagro todo lo que está pasando! Y lo quería compartir con ustedes, que también recibo mucho amor”.

DANIELA CELIS CONTÓ TODA LA INTIMIDAD DEL PARTO DE SUS GEMELAS

En medio de la emoción que vive en sus primeras horas después de haber dado a luz a Aimé y Laia, las gemelas que tuvo con Thiago Medina, Daniela Celis contó varios detalles de lo que vivió en la cesárea.

“Aparezco en modo madre. Me bañé, ya me levanté, caminé. Saben que tenía cesárea. ¿Qué más? Las bebés ya comieron tres veces. Están durmiendo abrazadas”, comenzó diciendo la flamante mamá en unos videos que compartió en Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

“Yo también ya almorcé. El papi, no nos podemos quejar, un diez... Un 9,50 hay que esforzarse un poquito más”, agregó, divertida, dejando en claro la gran ayuda que recibe de su pareja, a quien conoció por su paso por Gran Hermano.

“Tengo grabado el video de la cesárea. Lo grabó Thiago. Yo pensé que se iba a ver así (mueve la cámara) porque estaba temblando. Pero no, bastante bien su pulso. No se desmayó, se la re bancó”.

